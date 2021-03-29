اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك: الناس بتخزن كل احتياجاتها من معارض أهلا رمضان (فيديو)

قبل حلول الشهر المعظم
محمد مجدي 11:00 م, الأثنين, 29 مارس 21 11:00 م, الأثنين, 29 مارس 21

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أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس قطاع التجارة الداخلية، في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة استعدت لشهر رمضان من خلال الأجهزة الرقابية على الأسواق ، وإقامة معارض “أهلا رمضان” في جميع المحافظات .

وقال حسام الدين، خلال لقاء مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، إن المعارض من يوم 4 إلى يوم 12 أبريل، إضافة إلى 161 شادرا، وهي عبارة عن معارض مصغرة في العديد من المناطق، إضافة إلى إقامة نحو 1845 جناح معرض أهلا رمضان داخل السلاسل التجارية الكبري .

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وأضاف حسام الدين، أن معدلات الاستهلاك على شراء السلع خلال شهر رمضان ترتفع إلى 50٪ ، قائلا: “الناس بتخزن كل احتياجاتها قبل رمضان بـ 5 أيام من خلال معارض أهلا رمضان”.

وتابع حسام الدين، أن معارض اهلا رمضان ستكون بها 15 سلعة أساسية معلن عن أسعارها، ولها سعر استرشادي، وكل من يشارك في هذا الأمر سوف يلتزم بهذه الأسعار، إضافة إلى 24 قافلة كل قافلة مكونة من 10 سيارات تجوب القرى والنجوع .

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واشار حسام الدين ، الي أنه سيتم التنسيق مع مشروع جمعيتي للمشاركة في اهلا رمضان ، حيث إن هناك 1000 تاجر يريدون الانضمام للمعارض من خلال منافذهم .

وشدد حسام الدين ، على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة التي تثبت شراءه لاي منتج لأنها هي التي تثبت أن هذا التاجر يبيع بأسعار مرتفعة .

واوضح حسام الدين ، أن هناك آليات أخرى لضبط الأسعار في الأسواق ومنها منافذ وزارة التموين التي تستطيع ضخ سلع في هذه المنافذ عندما يحدث نقص في سلعة معينة أو أي ممارسات غير شرعية، حيث تضخها الدولة بأسعار منافسة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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