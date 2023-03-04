«حماية المستهلك»: المرور على 567 كيانا تجاريا وتحرير 237 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار

قام جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه الموجودة في المحافظات والبالغ عددهم حوالي 20 فرعا بالمرور على حوالي 567 كيانا تجاريا ومنشأة تجارية للتفتيش والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى توافر الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في مكان واضح للمستهلكين.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وأيضا مقدرا لدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

أكدت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أنه بالاشتراك مع وزارة الصحة تم ضبط 2 معمل تحاليل بدون تصاريح من الجهات المختصة، لافتة إلى أنه تم المرور على محطات الوقود وتلاحظ عدم وجود نقص في المواد البترولية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية قاموا بالمرور على معارض أهلا رمضان وتم التأكد من توافر السلع بكميات كبيرة، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 237 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تميهدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الهدف من الحملات هو مراقبة المعروض وضبط الأسواق، ومنع أي احتكار للسلع بناءًا على توجيهات رئيس الحكومة ووزير التموين.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا، يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.