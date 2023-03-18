«حماية المستهلك»: المرور على 493 منشأة تجارية وغذائية وطبية وتحرير 186 محضرا بالمحافظات

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة حملات مرورية على جميع الأسواق والمحال التجارية في المحافظات تحديدا الأماكن الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين.

وأكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الحملات استهدفت العديد من المحال التجارية الكبيرة في المحافظات للتأكد من جودة المعروض من خلال أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية، لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن المرور على 493 منشأة تجارية وغذائية وطبية.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المرور على المنشآت التجارية والغذائية والطبية أسفر عن تحرير 186 محضرا متنوعا ما بين انتهاء صلاحية الأدوية والأغذية، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة للتأكد من جودة السلع بالإضافة إلى منع احتكار أي سلع غذائية بهدف طرحها في الأسواق في شهر رمضان بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه تم التنسيق بين الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء للاشتراك مع الجهاز في الحملات التي شنها على الأسواق.

وتستمر حملات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين وسلامة الغذاء على جميع منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات.