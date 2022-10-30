«حماية المستهلك»: المرور على 2657 منشأه تجارية بالمحافظات خلال يومين لضبط الأسعار

شن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة، سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وقال المهندس أيمن حسام الدين، في بيان له اليوم الأحد، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات علي مستوى المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور على الأسواق والتصدي بكل جدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم المرور خلال يومي السبت والأحد على 2657 منشأة تجارية بمختلف المحافظات ومراجعة الأسعار ومقارنتها بالأسبوع السابق ورصد أي تغير بها.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 278 محضرا للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق مجهولي المصدر وبدون فواتير، و68480 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

ويناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.