حماية المستهلك: المحكمة الاقتصادية تغرم دامسون للأثاث 20 ألف جنيه

يعقوب : حريصون على سرعة حل شكاوى المستهلكين ودياً المال- خاص قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة دامسون للأثاث مبلغ 20 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، نظرا لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس الادارة الصادر ضده باسترجاع المنتج الم

يعقوب : حريصون على سرعة حل شكاوى المستهلكين ودياً





المال- خاص



قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة دامسون للأثاث مبلغ 20 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، نظرا لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس الادارة الصادر ضده باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكى.

و قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .



وأضاف يعقوب أن الجهاز كان قد تلقى الشكوى رقم 169582 تضرر فيها الشاكى من تعاقده على شراء ركنة بقيمة 6900 جنيه وجد بها عيب خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى إزالة اسباب الشكوى .



وأشار إلى أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة الشركة ودياً لإزالة اسباب الشكوى باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكى، إلا أن الأخيرة تعللت بأنها قامت بتغيير أرجل الركنة وعمل الاصلاحات اللازمة لها

وتابع: “لما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بالزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع المنتج ورد قيمته للشاكى نظراً لظهور العيب خلال 14 يوما من تاريخ الشراء وهو ما ثبت من خلال إقرار الشركة باصلاح المنتج، إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس”

وأضاف “تم إحالة الشكوى إلى نيابة مصر الجديدة لمخالفتها المواد 1 ،8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وتم إحالة الاوراق لمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 779 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة والتى أصدرت حكمها السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة مبلغ 20 ألف جنيه والنشر”.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.



وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الاليكترونى على الهواتف الذكية .



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الممثل القانونى لشركة دامسون للأثاث حول الشكوى والحكم.



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