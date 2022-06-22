«حماية المستهلك»: الكلية الفنية العسكرية تُقدم الدعم للجهاز في الاستشارات الهندسية والفنية

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن البروتوكول التي تم توقيعه بين الجهاز والكلية الفنية العسكرية، هدفه تقديم كافة الدعم الفني للاستشارات الهندسية والفنية للجهاز.

وأضاف لـ«المال»، أن البروتوكول يشمل تقديم كافة الدعم في المجالات التي تتعلق بالجهاز واستبدال الخبرات للحفاظ على حقوق المواطنين.

جدير بالذكر أن الكلية الفنية العسكرية وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك، بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية لخدمة المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين، وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المشتركة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة في الخدمة المجتمعية وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين في شتى المجالات.