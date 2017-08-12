حماية المستهلك: الصحة المنوطة بوقف تداول أبليكس بالأسواق

يعقوب: المنتج ليس دواء تخسيس للوزن.. ويجب تطبيق القانون محمد مجدى أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"المال"، أن وزارة الصحة هي الجهة المنوطة بوقف تداول مستحضر "أبلكيس" في الأسواق والصيدليات، وذلك بعد ثبوت عدم صدق الإعلانات الخاص

يعقوب: المنتج ليس دواء تخسيس للوزن.. ويجب تطبيق القانون

محمد مجدى

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ”المال”، أن وزارة الصحة هي الجهة المنوطة بوقف تداول مستحضر “أبلكيس” في الأسواق والصيدليات، وذلك بعد ثبوت عدم صدق الإعلانات الخاصة بالمنتج على أنه يساعد على تخسيس الوزن.

وقال يعقوب، إنه يجب تطبيق القوانين التي يتم إصدارها وتشريعها، ومن بينها قانون حماية المستهلك، خاصة أنه من أهم القوانين التي تمس صحة وسلامة المواطنين، من خلال ضبط عملية تداول وبيع المنتجات في الأسواق.

وأشار يعقوب إلى أنه بعد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين، بعدم جدية وفعالية المنتج، قام الجهاز بدوره، بمخاطبة المعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة للتأكد عما إذا كان المنتج مرخصا له بالتداول للمستهلكين من عدمه.

وأوضح يعقوب، أن رد المعهد القومى للتغذية، جاء أن مستحضر أبليكس غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن وإنما مسجل تحت غرض غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد في خفض الوزن، كما أن مكوناته لا تتجاوز كونه مصدرا للألياف.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك، أصدر بيانا اليوم، يفيد أنه تمت إحالة الشركة المنتجة لـ”أبليكس” والمعروف بجملة “لو راجل كُلْ”، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لادعائها الكاذب وتضليل المستهلكين وايقاعهم فى الغش والتدليس.