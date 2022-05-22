«حماية المستهلك»: السلع المعمرة تمثل 32% من الشكاوى الواردة للجهاز

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حل مشاكل الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية التي تدار عن طريق مجلس الوزراء بنسبة 96٪، لافتا إلى أن شكوى المستهلك المصري التي يتقدم بها للجهاز تأخذ مستوى عاليا من الجهاز للاهتمام وحرصه على حلها.

وأضاف حسام الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في مقر الجهاز، أن شكاوى السلع المعمرة تمثل ٣٢٪ من الشكاوى الواردة للجهاز، لافتا إلى أن السيارات تمثل تاني أهم الشكاوى التي ترد للجهاز.

وأشار إلى أنه تم الوصول إلى استدعاء السلع المعمرة والسيارات وصلت 120 استدعاء بشكل عام بعد ورود العديد من الشكاوى، خلال الفترة الأخيرة من 1 يناير الماضي، لافتا إلى أن هناك مستهدفات وضعت من خلال الجهاز منها إنشاء مؤشرات الجودة للبيانات.

وانطلق قبل قليل، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، وذلك للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز اتجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة اتجاه الأسواق لضبطها وعدم احتكار أي سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة الت اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة. وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.