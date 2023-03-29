«حماية المستهلك»: التنسيق مع 5 جهات لمتابعة توافر سلع رمضان.. والاستعانة بمتطوعين لمراقبة البيع

كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك عن تفاصيل الخطة التي وضعها الجهاز لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وتوافرها في الأسواق أمام المستهلكين من خلال التنسيق مع 5 جهات رقابية معنية بمراقبة الأسواق.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

قالت المصادر، إن الجهاز قام بالتنسيق مع كلا من: «مباحث التموين ومدريات التموين والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء» وذلك للتأكد من سلامة الأغذية الموجودة والمعروضة داخل الأسواق بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر للمواطنين.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهات الرقابية بالتعاون مع الجهاز ستقوم بالمراقبة على إصدر التجار للفواتير القانونية، بالإضافة إلى توافر السلع الغذائية وعدم احتكارها، فضلا عن متابعة البيع بالأسعار الرسمية للسلع خاصة السجائر بكافة أنواعها والتي تحظي بتسعيرة جبرية.

وأشارت إلى أن الجهاز سيقوم بشن حملات مكبرة بواسطة رجال الضبطية القضائية بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية في الدولة لتحرير المحاضر اللازمة في حالة ضبط مخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في تلك المخالفات.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

«المصادر»: الاستعانة بعدد من المتطوعين في صورة مشتري وهمي للرقابة على الأسواق

على جانب أخر، أكدت المصادر، أن الجهاز قام بالاستعانة بعدد من المتطوعين في صورة مشتري وهمي للرقابة على الأسواق وعمل محاولات شراء للتأكد من توافر السلع والتزام التجار بالبيع طبقا للأسعار الموضوعة على هذه السلع.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز لجأ إلى جمعيات حماية المستهلك الأهلية للتواصل مع هؤلاء المتطوعين وإجراء محاولات الشراء ثم يقوم رجال الجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية للدخول إلى محال التجار الغير ملتزمين لتحرير المحاضر اللازمة.

كان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أصدر توجيهاته لمديري أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة البالغ عددها حوالي 20 فرع بالتواجد المكثف منذ بداية اليوم حتى انتهاء شهر رمضان لمنع التلاعب بالأسعار واحتكارها لطرحها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

وافتتح جهاز حماية المستهلك فرعين له فى محافظتى الغربية والأقصر مطلع العام الجاري، بعد انتهاء الشركة المعنية بتجهيزه من كافة التشطيبات والتجهيزات اللازمة، وذلك بهدف استكمال منظومة حماية المستهلك فى كافة محافظات الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك فى كافة محافظات الجمهورية 20 فرعًا.