حماية المستهلك : التنسيق مع الأعلي للإعلام لوقف الإعلانات المضللة

أكد أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم التواصل و التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن القنوات الفضائية التي تقوم بعرض إعلانات مضللة، وغير حاصلة على تصريح من وزارتي الصحة والتموين.

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه يوجد أعداد كبيرة من الإعلانات المضللة التى يتم تحويلها الجهاز إلى النيابة العامة شهريا، مشيرا إلى أن هناك عقوبات تصل إلى مليون جنيه .

وأوضح سمير، أن الإعلانات المضللة لها غرامات مالية تطال المعلن والشركة المعلنة والوكالة الإعلانية وفق القانون، مشددا على أن القانون لم يترك جهة من هذه الجهات إلا وحدد العقوبات الخاصة بها بداية من الشركة المعلنة إلي القناة الفضائية .

وأشار سمير، إلى أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأي محاولة خداع وغش المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم إنشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين.

وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق .

وناشد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولا سيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية .

وذلك لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها مرجح أن تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعو الجهاز المستهلكين إلي التوجه بشكواهم إلي الجهاز حال وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 .