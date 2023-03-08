«حماية المستهلك»: التفتيش على 80 منشأة وضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بأسوان

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في أسوان، حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين، وغيرها من المنشآت الصحية والتجارية للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

شملت الحملة المرور على 80 منشأة أسفرت عن ضبط 200 كجم من اللحوم الفاسدة، بالإضافة إلى رصد وتحرير 65 مخالفة متنوعة تضمنت مخالفات بيئية وبيطرية ونظافة وشهادة صحية وعدم إعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية للاستهلاك، بالإضافة إلى مخالفات تراخيص وتشغيل عمالة تحت السن وأدوية مهربة.

وقامت الحملة بإعدام 65 كيلو زيت طعام وأغذية متنوعة بجانب 20 لتر عصائر وذلك لتغيير الخواص وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يشار إلى أنه ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، كما أنه من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.

وألزم قانون حماية المستهلك ألزم كافة التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بالإضافة إلى أنه لابد أن تشمل الفاتورة على: «اسم التاجر أو الشركة وعنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك».