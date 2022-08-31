«حماية المستهلك»: التزام المشاركين في معرض «أهلا مدراس» بنسبة 100%.. ولم نرصد أي شكاوى

أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، التزام المشاركين في معرض «أهلا مدراس» بالقرارات والشروط التي وضعها جهاز حماية المستهلك.

يشار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك أصدر توجيهاته لكافة العاملين في الجهاز بتواجدهم طوال أيام معرض «أهلا مدارس»، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

ووفقا للمصدر، فهناك التزما تاما بنسبة 100% ولم توجد أي شكاوى من المواطنين المترددين على المعرض، خاصة بعد إلزام الجهاز بإلاعلان عن أسعار السلع، وإصدار فواتير للسلع المباعة للمواطنين.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن المعرض شهد إقبالا كثيفا من طلاب ذوي الهمم وذلك خلال الساعات الأولى من الافتتاح.

ووضع جهاز حماية المستهلك 3 شروط أساسية للمشاركين في المعرض لابد من الالتزام بها، وهي: «الالتزام بإعلان الأسعار على السلع، وإصدار فاتورة للسلع المباعة، وتطبيق سياسة الاستراجع والاستبدال».

وفي حالة وجود أي شكاوى أو مخالفات من المشاركين في المعرض سيتم تطبيق القانون وتحرير المحاضر اللازمة، وفقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، افتتح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء معرض أهلا مدارس 2022، بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في مدينة نصر.

ويطرح في المعرض كافة مستلزمات المدارس بتخفيضات من 30 إلى 50% في الأحذية والحقائب المدرسية.

وبلغ عدد المعارض المشاركة 23 معرضًا رئيسيًا، ونحو 119 معرضا فرعيا، بالإضافة إلى 500 مكتبة مشتركة في المعرض تم تنظيمها في 23 محافظة، كما أن باقي المحافظات سيكون بها قوافل متحركة.

وتوفر المعارض جميع الأشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ونظارات طبية للطلاب بالكشف.