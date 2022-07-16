«حماية المستهلك»: التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. ولا توجد شكاوى من المواطنين

أكد مصدر مسؤول بالفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن الجهاز كثف حملاته على محطات الوقود ومواقف السيارات الإقليمية والداخلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك من يوليو/ سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة الأربعاء الماضي، كالآتي 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر.

كما قررت اللجنة زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن حملات الفرع على محطات الوقود والمواقف متواجدة على مدار الـ24 ساعة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم ضبط أي قضايا عدم التزام بالتسعيرة الجديدة وهناك التزام تام من السائقين ومحطات الوقود بالأسعار.

وأشار إلى أن الوقود متوفر في جميع المحطات داخل محافظة الشرقية، ولم يستقبل الفرع أي شكاوى من المواطنين بشأن نقص الوقود أو عد الالتزام بالتعريفة الجديدة، مضيفا أن رئيس الفرع شن حملة بالاشتراك مع إدارة المواقف للتفتيش على التسعيرة بالمواقف في 27 مركزا بالمحافظة.

وقام جهاز حماية المستهلك بعد تحريك أسعار بعض المحروقات بإعداد غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديدة، وذلك في إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب في أسعار النقل.

وتم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع جميع الأجهزة الرقابية اعتبارا من تاريخ رفع أسعار المحروقات على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الالتزام بالتعريفات التى ستقررها الأجهزة المحلية بالمحافظات خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأهاب الجهاز جميع سائقى سيارات نقل المواطنين بالالتزام بالتعريفة المحددة منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة عليهم.