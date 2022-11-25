«حماية المستهلك»: التزام التجار بنسبة 90% في «الجمعة البيضاء».. وإحالة المخالف للنيابة

التزم جميع التجار في الأسواق والمحال التجارية بتخفيضات الأسعار على كل السلع المفدمة للمواطنين في الجمعة البيضاء، بأنحاء محافظات الجمهورية.

قالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن أفرع الجهاز في 18 محافظة يتابعون التخفيضات على الأسعار المعلن عنها في الجمعة البيضاء، لافته إلى أن هناك غرفة عمليات يرأسها المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين.

وأضافت المصادر، أن نسبة التزام التجار بالأسعار المخفضة بلغت حوالي 90%، مضيفة أن أعضاء الجهاز يتابعون عملية البيع والشراء من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة حتى الثانية عشر ليلا.

وأشارت إلى أن في حال وجود أي شكاوى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التاجر أو المحل التي لم يلتزم بالأسعار وإحالته إلى النيابة العامة، لافته إلى أن رئيس الجهاز أصدر قرارا بمتابعة التزام التجار بالأسعار من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية لعدم استغلال المواطنين.

وأكدت المصادر، أن الجهاز شكل غرفة عمليات لمتابعة الأسعار في المحافظات على مدار الساعة وإرسال تقارير لرئيس الجهاز بنسبة التزام التجار.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك، وجه عددا من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، للتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة وتجنب العروض الوهمية.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بإرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للمواطنين كإرشادات للتسوق الآمن في الجمعة البيضاء، وكذلك شن حملات رقابية مفاجئة على الأسواق للتأكد من جدية العروض.

وطالب الجهاز المواطنين التأكد من ان سعر السلعة شامل كافة الضرائب والخدمات والمصاريف، كما طالب بالتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، بالإضافة إلى التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

كما طالب الجهاز المواطنين الحرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

وناشد جهاز حماية المستهلك كافة المستهلكين بالتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء والتأني أثناء عملية الشراء.