حماية المستهلك: التزام %85 من المدارس والجامعات الخاصة برد %25 من قيمة اشتراكات الباص

نجح جهاز حماية المستهلك فى حل %85 من شكاوى أولياء الأمور البالغ إجمالى عددها 1624 شكوى ضد المدارس والجامعات الدولية التى لم تلتزم بقراره الخاص برد %25 من قيمة إشتراك الباص، بحسب ما أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لـ«المال».

وأضاف أنه تم التنسيق مع النيابة المختصة لتوقيع الغرامة المناسبة على المخالفين، مشيراً إلى أن الجامعات الدولية الأكثر التزامًا بالقرار، ويتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتواصل مع المدارس، للتأكيد على سرعة رد المبالغ قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

العقوبة ضد المخالفين تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى مليون

وتبدأ الغرامات من 10 آلاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه فى الشكاوى المقدمة ضد المدرسة الدولية.

وبحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم فإن عدد المدارس الخاصة 7777 مدرسة، ويبلغ عدد المدارس الدولية 768 مدرسة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار فرج إلى أن الجهاز تلقى ردوداً من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة، تفيد التزامهم التام بقرار الجهاز وقيامهم بإعلام أولياء الأمور بآلية رد المبلغ، وأكثر المحافظات التزاما هى الإسكندرية.

كان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر القرار رقم 155 /1 فى 25 من أغسطس الماضى، بإلزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة %25 من إجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2020/2019، وذلك عن طريق الخصم من مصروفات العام الدراسى الجديد 2021/2020 بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل .

وبشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2020/2019 فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد النسبة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.