حماية المستهلك: التحفظ على منتج دكتور شوكو وشيكولاتة بن في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة، حملة موسعة بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومراقبة الأغذية على المحلات والسوبر ماركت للتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

تأتي تلك الحملات حرصا من الدولة على ضبط الاسواق والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للمعايير الصحية.

وأسفرت الحملة عن سحب عينات من دكتور شوكو وشيكولاته بن، لإرسالها للمعامل الإقليمية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

كما تم التحفظ على أنواع دكتور شيكولاته ودكتور بن لحين صدور نتائج المعامل الإقليمية.

ويهيب جهاز حماية المستهلك، بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

كما يُناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.