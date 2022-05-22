حماية المستهلك: الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا لم نشهدها منذ أكثر من 100 عام

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز عقد جلسة طارئة الأربعاء الماضي لبحث تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على العالم أجمع ومصر بصفه خاصة، لافتا إلى أن الغرض من المؤتمر هو تعميم المعلومات العامة وعدم ترك أي مجال لتواتر أخبار على لسان الجهاز.

وأضاف رئيس جهاز المستهلك، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجهاز في القرية الذكية، أن الجهاز هو المعني بحقوق الإنسان المصري، ولابد أن نؤكد على مجموعة من المعلومات أن المستهلك المصري هو العمود للاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية مررنا بأزمات عديدة منها كورونا، وتأثيرها على الإنتاج والامداد ومرت مرور الكرام على المواطنين.

وأشار إلى أن السيارة المتوسطة تستهلك 2000 شبه موصل في الوقت الذى تأثرت فيه مصانع السيارات بسبب الأزمة القائمة عالميا حاليا، وبالتالي نجد انخفاض إنتاج هذه المصانع 50٪،وبعضها تعرض للإغلاق، لافتا إلى أن المعروض من السلع نقص بأكثر من 70٪ من المطلوب نتيجة انخفاض الإنتاج مما تسبب في رفع أسعار السلع.

وأكد أن الأزمة التي يمر بها العالم حاليا لم نشهدها منذ أكثر من 100 عام، لافتا إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأكثر الدول استقرارا نجد فيها مشاهد مؤلمة لم تشاهدها في مصر، ورأينا في بعض الدول غاية التقدم واستقرار اقتصادي لم يجدون زيت أو سكر في توقيت ارتفعت فيه الأسعار في هذه الدول لأكثر من الضعف.

وأوضح أن كافة التأثيرات التي شهدها العالم أجمع، نشعر كمستهلكين في المقام الأول أن هناك أزمة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هناك مشروعات عملاقة في مشروعات الصناعة والحبوب وغيرها من المشروعات التي جاءت بمردود إيجابي على المواطنين، منها انخفاض نسبة البطالة وتوافر السلع.

وانطلق اليوم، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، وذلك للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بضبط الأسواق وعدم احتكار أي سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف التفاصيل الكاملة والقرارات الهامة التى اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة. وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.