«حماية المستهلك»: استقبال شكاوى المواطنين عبر 3 طرق.. واستخدام الضبطية القضائية في حلها

يشن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة لضبط عملية بيع وشراء السلع بكافة أنواعها في أسواق محافظات الجمهورية، كما يستقبل الجهاز الشكاوى على مدار اليوم والساعة لحلها على الفور للمواطنين.

أكدت مصادر مسؤولة داخل الجهاز في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز يستقبل الشكاوى عبر الخط الساخن له، والواتس أب، والصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتة إلى أنه تم تقليص مدة استقبال الشكوى والعمل على حلها فورا.

يشار إلى أن الجهاز يقوم بإرسال رقم الخط الساخن «19588»، أو من خلال الموقع الإلكتروني له أو من خلال خدمة واتس آب برقم 01577779999، في رسائل نصية للمواطنين على أرقام هواتفهم الشخصية لاستقبال شكاوهم أو تضررهم من أي تاجر أو بائع أو منتج.

وأضافت المصادر، أن الجهاز يستقبل يوميا آلاف الشكاوى من المواطنين عن طريق الـ3 طرق التي خصصها للمواطنين، لافتة إلى أن رئيس الجهاز يقوم باختيار عينات عشوائية من الشكاوى ويتابعها بنفسه للتأكد من حل شكاوى المواطنين.

وأشارت إلى أن الجهاز يقوم باستخدام الضبطية القضائية في حل شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه في حال رفض التاجر أو البائع حل مشكلة المواطن يتم إحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق معه وفقا لقانون حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين.