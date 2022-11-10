«حماية المستهلك»: استعدادت مكثفة لاستقبال «الجمعة البيضاء».. وإحالة المخالفين للنيابة

أجرى جهاز حماية المستهلك، استعدادت مكثفة لاستقبال الجمعة البيضاء والتي تأتي نهاية كل أسبوع لبيع السلع بأسعار منخفضة للمواطنين، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».

ووفقا للمصادر، فإن كافة أفرع الجهاز في المحافظات قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لمراقبة عملية البيع والشراء والأسعار المعلن عنها.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، وجه برفع حالة الطوارئ بكافة أفرع الجهاز في المحافظات، بالإضافة إلى العمل على حل الشكاوى التي يستقبلها الجهاز من خلال الاتصال على الخط الساخن أو عبر مواقع التواصل في أسرع وقت.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمراقبة الأسواق خلال تردد المستهلكين عليها في الجمعة البيضاء، لافته إلى أنه في حال عدم الالتزام بقرارات وتعليمات جهاز حماية المستهلك يتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة اتجاه المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، طالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وخاصة شكاوي ارتفاع أسعار غير مبر، والغش التجاري، والتخفيضات والعروض الوهمية خلال الجمعة البيضاء، عبرالخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي.

ونصح الجهاز المواطنين بالتأكد من حقيقة التخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء، والتأني أثناء الشراء، والتمسك بالحصول على فاتورة الشراء، والشراء من المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة في حال الشراء الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.