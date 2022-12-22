«حماية المستهلك»: استدعاء كرسي أودجير ODGER الدوار باللون الأسود بسبب مخاطر السقوط والإصابة

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة إيكيا عن حملة استدعاء لفحص كرسي أودجير ODGER الدوار باللون الأسود بسبب مخاطر السقوط والإصابة لإعادته عقب اكتشاف الشركة لعيب تصنيع قد يتسبب في وقوع إصابات.

وقال الجهاز في بيان له مساء اليوم الخميس، إن شركة إيكيا تهيب بجميع عملائها ممن اشتروا كرسي أودجير ODGER الدوار باللون الأسود من تاريخ إنتاج 21/22 الأسبوع 21 لسنة 2022 أو قبل ذلك التاريخ، التوقف عن استخدام الكرسي فورا والاتصال بالشركة لاسترداد الأموال بالكامل، علما بأن إثبات تاريخ الشراء الإيصال غير مطلوب .

وأكدت الشركة أنها تتبع في تطوير وتصنيع منتجاتها لتقييم المخاطر وتُخضع منتجاتها لسلسلة من الاختبارات لضمان مُطابقة المنتجات لجميع القوانين والمعايير السارية في الأسواق المطروحة فيها.

وتابعت أنه على الرغم من تلك الاحتياطات اكتشفت الشركة عيب تصنيع في الكرسي أودجير الدوار باللون الأسود بنسخته المطبوعة بتاريخ 21/22 أو قبل ذلك التاريخ.

وأكدت أن العيب يتمثل في احتمالية تعرض رجل الكرسي النجمية للكسر مما قد يتسبب في سقوط مستخدم الكرسي وإصابته، الأمر الذي يجعل شركة إيكيا تضع سلامة العميل دائما في المقدمة إلى أن تطلب من عملائها ممن اشتروا هذا المنتج سابقا التوقف فورا عن استخدامه وإعادته للمتجر وإسترداد ثمنه بالكامل، ولا يشترط لذلك إحضار إيصال الشراء.

وأشارت إلى أن العملاء سيجدون اسم المنتج وطابع التاريخ أسفل الكرسي مصبوبا في خامة الكرسي، كما تتقدم الشركة ببالغ اعتذارها عن هذا العيب.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنتجات المطروحة بالأسواق، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين كإجراء وقائي لسلامة المستهلكين

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع شركة إيكيا www.IKEA.eg أو الإتصال بإيكيا على الرقم المجاني 16576.