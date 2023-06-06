حماية المستهلك: إلزام شركات السجائر بطباعة باركود السعر الموحد

أكدت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس المجلس، قد أصدر قرارا خاصا بإلزام شركات السجائر بطباعة الباركود الخاص بالسعر الموحد بشكل «QR» على العبلة لعدم التلاعب في الأسعار، لافتة إلى أن جميع الشركات المصنعة التزمت بقرارات الجهاز بطباعة الباركود على العلبة.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن منتصف 2022 خطته لتعميم منظومة الباركود على كافة أنواع السجائر، بعد ورود الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السجائر واحتكارها من قبل التجار والموزعين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز ألزم الشركات بوجود باركود السعر الموحد وتسليمها للوكلاء والموزعين والتجار بالباركود والأسعار المعلنة من الشركات، لافتة إلى أنه في حالة بيع السجائر بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي التقدم بشكوى رسمية إلى الجهاز عبر الأرقام المخصصة أو الصفحة الرسمية له عبر «فيسبوك».

وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بشن حملات مستمرة في كافة المحافظات لضبط عملية الالتزام وعدم التلاعب في أسعار السجائر من قبل المحال التجارية وليس التجار، لافتة إلى أن الحملات تستهدف الأكشاك المتواجدة في الميادين العامة بمختلف المحافظات.

ويتاح تطبيق الـQr على جميع الهواتف بالنظامين «الأندرويد والـOIS»، ليستطيع أي هاتف فتح الـQR من خلاله.

وتابعت: إن الجهاز يقوم بالمرور المفاجئ واستخدام أشخاص مجهولة لشراء السجائر ومتابعة التزام التجار ببيع السجائر بالأسعار المتواجدة على الباركود، لافتة إلى أنه في حالة مخالفة الـQR سيتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة السلوك الخادع ولا يتم التصالح في تلك القضايا إلا بعد الرجوع للجهاز.

ويعد الـQR السعر الرسمي للسجائر على العلبة التي يتداولها المواطنين لعدم احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة للتجار.