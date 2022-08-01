«حماية المستهلك»: إغلاق 4 مراكز طبية غير مرخصة في قنا

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة قنا حملة تفتيشية موسعة علي عددًا من المنشآت الطبية الخاصة «مستشفيات خاصة- مراكز طبية متخصصة- عيادات خاصة» في نطاق مراكز ومدن المحافظة.

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير 4 محاضر غلق وتشميع لعدد 4 منشآت طبية لعدم وجود ترخيص لمخالفة شروط الترخيص وعدد محضر لحيازة أدوية غير مصرح بحيازتها داخل إحدى المراكز الطبية.

وأكد جهاز حماية المستهلك على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن تلك الحملات تأتي لإحكام الرقابة على المنشآتالمنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.