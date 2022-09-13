حماية المستهلك : إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة وتحرير 32 محضرا فى قنا

شن جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية موسعة على أسواق مدينة قفط بقنا، لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 12 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات العامة وغير مرخصة.

واستهدفت الحملة المرور على عدد من الهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقالة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، إذ أسفرت عن تحرير عدد 32 محضر متنوع ما بين «عدم إعلان عن السعر، ونظافة عامة، وعدم حمل شهادة صحية، ومحال تجارية بدون ترخيص».

كما تستمر الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وخصص جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي بلاغات المواطنين سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.

كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.