«حماية المستهلك»: إعدام 6 كيلو جبن و3 علب نستو فاسدة في حملة بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التفتيش الغذائي بالإدارة الصحية بنطاق دائرة قريتي «الشيخ والي، والمعصرة».

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

أسفرت الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة سلوى مصطفى المدير الإقليمى لمكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد عن العديد من المخالفات منها: «إعدام 2 كيلو جبنة بيضاء لتغير في خواصها الطبيعية، و4 كيلو جبنة بيضاء الوراق بالفلفل لتغير في خواصها الطبيعية».

وتم إعدام 3 علبة جبنة نستو 180 جرام لتغير في خواصها الطبيعية، وإعدام 1 كيلو جرام حلويات سواريه لتغير في الخواص الطبيعية.

وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إذ يُهيب مكتب حماية المستهلك بمركز الداخلة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات غير قانونية حفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليوني جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.