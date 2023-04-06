«حماية المستهلك»: إعدام كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة في عدة محافظات

شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه والبالغ عددهم في المحافظات المختلفة حوالي 20 فرع حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في شهر رمضان تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من الأغذية الفاسدة بحوزة أحد التجار وداخل المحال التجارية التي استهدفها الجهاز خلال حملاته، لافتة إلى أنه تم إعدام 18 زجاجة مشروبات غازية لانتهاء تاريخ صلاحيتها ومعروضة في إحدى ثلاجات العرض على مداخل المحال لبيعها للمواطنين على أن صلاحيتها سارية.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن إعدام 20 علبة زبادي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدامي، بالإضافة إلى إعدام 6 أكياس عدس غير مدون عليهم أي بيانات تدل على إنتاجها أو صلاحيتها.

أشارت إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن إعدام 15 زجاجة عصير فاسدة و160 قطعة شوكولاتة غير صالحة للاستخدام الآدامي، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

أكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة حتى في أيام العطلة الرسمية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة والمعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساءً.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.