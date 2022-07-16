«حماية المستهلك»: إعدام كميات من الخضار والفراخ في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حملة مرور استهدفت عدة منشآت تجارية متنوعة مثل: «المطاعم، والمخابز السياحية ومحلات البقالة» بمنطقة البساتين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة سلوى مصطفى رئيس الفرع اللإقليمي بجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد عن المخالفات الآتية: «إعدام كمية من الخضار مشكل زنة 400 جرام، وإعدام 2 كيس فراخ بانية زنة2 كجم، وإعدام 1 برطمان عسل نحل زنة 1 كجم»، لكونها غير صالحة للاستهلاك الأدمى نتيجة انتهاء صلاحيتها والتغير فى لونها وخواصها الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منها.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضه واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.