حماية المستهلك : أشخاص ينتحلون صفة مأمورى الضبط القضائى

يعقوب: رصد محاولات فى العامرية والعجمى للاحتيال على التجار والحصول على أموالهممحمد مجدي:ناشد جهاز حماية المستهلك فى بيانه الصادر اليوم السبت، جموع الموردين والتجار بضرورة التأكد من هويات مأمورى الضبط القضائى حال تواجدهم داخل المتاجر والمحال الخاصة بهم أثناء إجراءات المرور والتفتيش التى يتم اتخا

يعقوب: رصد محاولات فى العامرية والعجمى للاحتيال على التجار والحصول على أموالهم

محمد مجدي:

ناشد جهاز حماية المستهلك فى بيانه الصادر اليوم السبت، جموع الموردين والتجار بضرورة التأكد من هويات مأمورى الضبط القضائى حال تواجدهم داخل المتاجر والمحال الخاصة بهم أثناء إجراءات المرور والتفتيش التى يتم اتخاذها فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.

وأعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم ، أن الجهاز قد رصد قيام مجموعة من الأشخاص بدائرة العامرية والعجمى بالإسكندرية بانتحال صفة مأمورى الضبط القضائى ويستقلون سيارة سوزوكى فان ( تحمل صور لشعار الجهاز) ويحملون كارنيهات مزورة باعتبارهم عاملين بالجهاز ، ويقومون بأعمال التفتيش على المحلات ومساومة أصحابها على مبالغ مالية مقابل عدم تحرير محاضر ضدهم.

وقال إنه قد تم متابعة الأمر ومخاطبة الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم تجاه ضبط هؤلاء الأشخاص المزورين وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لانتحال صفة موظفين عموميين فى الدولة من حاملى صفة الضبطية القضائية.

وحذر الموردين والتجار من الوقوع فى هذا الفخ وطالبهم بضرورة التأكد من هويات مأمورى الضبط القضائى، والإبلاغ فوراً والإدلاء بأي بيانات أو صور عن أى شخص يطالب بالحصول على مبالغ مالية نظير التغاضى عن تحرير المحاضر من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 أو أي من الجهات الأمنية بنطاق دائرة محل سكنهم لسرعة ضبط هؤلاء المدعين، مؤكداً أن أعضاء الجهاز يتمتعون بحسن السمعة اللازمة للقيام بدورهم الرقابى فى الأسواق .

وأضاف أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا لحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو التطبيق الإلكترونى ” جهاز حماية المستهلك ” على الهواتف الذكية.