«حماية المستهلك»: أسعار الأرز عادلة وإجراءات شديدة ضد المتسببين فى الأزمة

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز ولا يوجد عجز في المحصول، لافتا إلى أن المشكلة بسبب «أشباه التجار» الذين تسببوا في ممارسات غير سليمة، وتسببوا في خلق الأزمة بسبب محاولات التربح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، أن هناك حزمة من الإجراءات الشديدة ضد مضاربات الأرز، والمتسببين في الأزمة الأخيرة، مضيفًا أن أسعار الأرز المحددة من قبل وزارة التموين، عادلة جدًا.

وتابع أن المشكلة القائمة بسبب الأرز وصمة عار في جبين الكثيرين، بسبب أشباه التجار، ومضاربات الأرز، لافتا إلى أن الجهاز اكتشف أن كل شخص يمتلك20 ألف جنيه يقوم بشراء الأرز للمضاربة به، وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء لوضع أسعار جبرية لتداول الأرز.