«حماية المستهلك»:ضبط 628 كيلو دواجن فاسدة بالأسواق

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات حملات مكثفة على مجازر الداوجن في المناطق المختلفة بمحافظات الجمهورية، للتأكد من جودة الدواجن المعروضة للمواطنين، بالإضافة إلى المرور على العديد من محال بيع الدواجن الحية والمجمدة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن كافة أفرع الجهاز قامت بالمرور على العديد من مجارز والمحال التجارية المخصصة لبيع الدواجن الحية والمجمدة،للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أية علامات تدل على عدم صلاحيتها، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 628 كيلو جرام دواجن مجمدة وغير مجمدة يظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية نتيجة سوء التخزين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»،أن الحملات استهدفت أيضا المرور على العديد من الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين، لمراقبة إعلان التجار عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك، لافتة إلى أنه تم تحرير نحو 32 محضر عدم الإعلان عن الأسعار لبعض التجار في المناطق المختلفة.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لعرض المخالفين على النيابة العامة ، لافتة إلى أن الهدف من الحملات هو مراقبة المعروض وضبط الأسواق، ومنع أي احتكار للسلع بناءًا على توجيهات رئيس الحكومة ووزير التموين.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية،وأيضا مقدرا لدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا، يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.