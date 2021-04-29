استثمار

«حماية المستثمر»: مد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة حتى 4 مايو‎

عدد من تقدمون بطلبات الترشح بلغ 6 منهم 4 ممثلين عن شركات سمسرة
منى عبدالباري 8:51 م, الخميس, 29 أبريل 21 8:51 م, الخميس, 29 أبريل 21

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قرر صندوق حماية المستثمر مد فترة تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الصندوق إلى يوم الثلاثاء 4 مايو، بدلا من الأحد 2 مايو.

وقال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق لـ”المال” إنه نظرا للإجازات الرسمية التى تخللت فترة تلقي طلبات الترشح فقد تقرر مد فتح باب تقديم وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق حتى يوم الثلاثاء 4 مايو.

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وأضاف أبو العزم أن عدد من تقدمون بطلبات الترشح بلغ 6 منهم 4 ممثلين عن شركات سمسرة، و2ممثلين عن الشركات المالية غير المصرفية، فيما لم يتقدم أي ممثلون عن الشركات المقيدة.

ومن المقرر أن يتم اختيار 3 أعضاء خلال انتخابات الصندوق ممثل عن شركات سمسرة، وآخر عن شركات الخدمات المالية، وممثل عن الشركات المقيدة.

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جدير بالذكر أن فترة تلقي طلبات الترشح كانت من الأحد 25 إبريل، وحتى الأحد 2 مايو.

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بقلم منى عبدالباري

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