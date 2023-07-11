«حماية المدنيين ودور المرأة في حفظ السلام».. أكاديمية الشرطة تنظم دورتين لكوادر دول «الكومنولث» (صور)

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية داخل أكاديمية الشرطة ، فعاليات فرقتي حماية المدنيين بمناطق الصراع، ودور المرأة كعنصر شرطي أو مدني في مهام حفظ السلام، للكوادر الأمنية من دول الكومنولث بمشاركة 29 كادرًا من 8 دول أوروبية وأوراسية.

جاء ذلك في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من دور هام ومحوري في دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين من خلال المساهمة بمهام حفظ السلام الدولية، التي لم تقتصر على المساهمة الميدانية بكوادرها بل تمتد أيضًا إلى المساهمة في تدريب وبناء قدرات الكوادر الأجنبية المشاركة في تلك المهام.

وتأتي الفرقتين ضمن خطة تدريبية متكاملة ينفذها المركز للكوادر الأمنية من دول الكومنولث، في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وارتكز برنامج الدورات التدريبية على الدمج بين الجانب النظري والعملي لضمان اكتساب المتدرب المهارات والقدرات اللازمة بمجال دور ومهام المكون الشرطي في حماية المدنيين، وكذا تفعيل دور المرأة وتمكينها كفاعل رئيسى في الأمن والسلم.

وفي ختام الدورة التدريبية، أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذي نفذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة، مؤكدين على ما اكتسبوه من تأهيل جيد للمشاركة في مهام حفظ السلام عازمين على نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية في دولهم.