حماية الشواطئ: تنفيذ مشروعات بقيمة 1.50 مليون جنيه

المال ـ خاص



تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للشواطئ في مجال أعمال الحماية للسواحل المصرية ومشروعات مواجهة السيول والأمطار.



وأفاد التقرير أن الهيئة قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات خلال العام المنصرم باستثمارات بلغت 14,50 مليون جنيه تضمنت إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية مرحلة أولى، وكذلك أعمال حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بالإسكندرية، وأعمال حماية المنطقة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسى ( كوتشينر)، علاوة على أعمال حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون تجاه قرية أبو خشبة، بالإضافة إلى أعمال حماية وتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى، فضلا عن أعمال حماية وتنمية بحيرة المنزلة مرحلة ثانية، وأيضاً أعمال حماية شواطئ متفرقة بالبحر الأحمر، وأعمال حماية الطريق الساحلى بأماكن متفرقة بجنوب سيناء.



من جانبه أفاد المهندس علي كمال رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلى قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات ممولة من صندوق تحيا مصر، شملت إنشاء مرسى الصيادين فى منطقة الماكس بالاسكندرية، وهو من المشروعات التى يتم تنفيذها لمجابهه مخاطر السيول والأمطار بمنطقة غرب الدلتا وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 20 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنفيذ وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من 600 ألف جنيه.



وأشار رئيس الهيئة إلى المشروعات الممولة من مكون التكييف مع التغيرات المناخية ( GEF ) حيث يجري حاليا استخدام ناتج تكريك الموانئ البحرية في إنشاء أحواض ترسيب، بالإضافة إلى مشروع ميناء دمياط، والذي يهدف إلى حماية منطقة الدلتا من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، كما تقوم الهيئة بالتمهيد لنقل الكميات الباقية من مشروع تكريك بوغاز الجميل لتغذية المناطق المنخفضة من بورسعيد حتى دمياط، كما يجري البدء في أعمال حماية المناطق المنخفضة من شمال مسطروة وشرق المدينة الصناعية بمطوبس شمال شرق الطريق الدولى الساحلى، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 12 مليون جنيه، وجار تجهيز الموقع للبدء فى التنفيذ، إلى جانب مشروع امتداد حماية المناطق المنخفضة شمال مسطروة وشرق المدينة الصناعية بمطوبس . ومشروع شمال شرق الطريق الدولى الساحلى ، وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بإجراء العديد من البحوث والدراسات في مجال حماية وإعادة تأهيل المنطقة أمام طابية العبد، وعملية تدعيم حائط رشيد الغربى. وعملية حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية مرحلة ثانية ، فيما يجري تجهيز عقد مشروع حماية شاطئ كيلوباترا بمدينة مرسى مطروح. ومشروع حماية وتدعيم الحائط الشرقى برشيد.

وفى مجال التخطيط والمتابعة تمت مخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى لإدراج مشروع تدعيم وتطوير أعمال بمنطقة غرب لسان رأس البر – دمياط بخطة الهيئة للعام المالى الحالى 2017/2018 بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه.



كما تمت مخاطبة وزارة التخطيط إيضا بشأن إدراج مشروع تدعيم أعمال الحماية أمام كورنيش المنشيه وقلعة قايتباى بخطة الهيئة للعام المالى الحالى 2017/2018 بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه. فيما تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إدراج مشروع فرعى بمسمى استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية مرحلة أولى بخطة الهيئه للعام المالى 2017/2018 بتكلفة تقديريه قدرها240 مليون جنيه وعلى ثلاث سنوات ماليه وذلك لتنفيذ اللسان الغربى بعد عمل التعديلات المطلوبة من قبل القوات البحرية وتم مخاطبة قطاع التخطيط بالوزارة لتعزيز الاستثمارات المخصصة للهيئه بخطه عام 2017/2018 بمبلغ 60 مليون لتنفيذ اللسان الغربى لمشروع إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية مرحلة أولى.