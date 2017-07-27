حماية الشواطئ تنفذ 19 مشروعًا بتكلفة 190 مليون جنيه

تحتاج 100 مليون لتنفيذ أعمال حماية قلعة قايتباى الأثريةمدحت إسماعيلأكد المهندس على كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، أن الهيئة تستهدف تنفيذ نحو 19 مشروعًا خلال العام المالى الحالى 2017 /2018، بمبالغ مالية تصل لـ190 مليون جنيه.وأشار «

تحتاج 100 مليون لتنفيذ أعمال حماية قلعة قايتباى الأثرية





مدحت إسماعيل

أكد المهندس على كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، أن الهيئة تستهدف تنفيذ نحو 19 مشروعًا خلال العام المالى الحالى 2017 /2018، بمبالغ مالية تصل لـ190 مليون جنيه.

وأشار «كمال»، إلى أن إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية يأتى ضمن المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المشروع سينفذ بمبلغ يصل لـ42 مليون جنيه، فضلاً عن أن الهيئة تستهدف تنفيذ أعمال حماية لمنطقة شرق ميناء دمياط، وهى تعد مرحلة ثانية من أعمال الحماية بـ 10 ملايين جنيه.

وتابع: من المشروعات المدرجة أيضًا فى خطة الهيئة تنفيذ أعمال حماية لمصب مصرف الغربية الرئيسى «كوتشنر»، بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات تصل لـ 10 ملايين جنيه، إضافة إلى تنفيذ أعمال حماية لبحيرة المنزلة بمبلغ 74 مليون جنيه، وذلك فى خطة التطوير العاجلة للبحيرة.

وقال كمال إن الهيئة طالبت مؤخرًا وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بتوفير اعتمادات مالية إضافية بقيمة 410 ملايين جنيه، لتنفيذ 3 مشروعات جديدة، لم يتم إدارجها فى الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الحالى.

ولفت إلى أن الاعتمادات المطلوب توفيرها تتوزع بواقع 100 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال حماية لشاطئ المنشية بهدف حماية قلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية من الانهيار بفعل مياه البحر، لافتًا إلى وجود تقارير علمية تكشف وصول المياه أسفل القلعة فى الجانب الشمالى والشرقى منها، وأمواج البحر تمكنت من سحب الرمال من أسفل القلعة بفعل التيارات البحرية، وهو ما يعرضها للخطر، ومن ثم فإن الهيئة تستهدف تنفيذ أعمال الحماية للحفاظ على القلعة.

وتابع: نحتاج لتوفير 240 مليون جنيه لاستكمال سلسلة الحواجز الغاطسة لتنفيذ أعمال حماية ساحل الإسكندرية من منطقة المحروسة حتى بئر مسعود، و70 مليون جنيه لحماية ساحل رأس البر بمحافظة دمياط.

وتعتبر هيئة حماية الشواطئ- إحدى الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى- وتقوم بإعداد الخطط العامة لأنشطة ومشروعات حماية الشواطئ، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة للمنشآت التى تقام على الشواطئ، ومراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية وأعمال الصيانة اللازمة.