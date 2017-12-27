حماية الشواطئ تنفذ سلسلة حواجز غاطسة بكورنيش الإسكندرية

مها يونس :قام المهندس علي كمال الدين عمر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ببحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والقوات البحريةجاء ذلك خلال لقائه مع الفريق أركان حرب قائد القوات البحرية أحمد خالد لتنفيذ المشروعات القومية والتي تستهدف حماية شواطئ البحر الأبيض المتوسط وحماية الآثار ال

مها يونس :

قام المهندس علي كمال الدين عمر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ببحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والقوات البحرية

جاء ذلك خلال لقائه مع الفريق أركان حرب قائد القوات البحرية أحمد خالد لتنفيذ المشروعات القومية والتي تستهدف حماية شواطئ البحر الأبيض المتوسط وحماية الآثار التاريخية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن تلك الخطوات في إطار تنفيذ المشروعات الحيوية والقومية في زمن قياسي وبكل الإمكانات الفنية العالية التي تقوم بها الهيئة في تنفيذها لهذه المشروعات، بحضور لفيف من قيادات القوات البحرية.

وتفقد “كمال” بعض المشروعات الجارية بمدينة الإسكندرية مثل إستكمال سلسلة الحواجز الغاطسة لكورنيش الثغر، والحواجز الغاطسة بالمحروسة والتي تُنفذ من خلال شركة المقاولين العرب وشركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات مع الإلتزام بالشروط والمواصفات بالعقد للوصول إلى الهدف المرجو من تنفيذ هذه المشروعات.

‏