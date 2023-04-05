«حماية الشواطئ» تطرح مشروع حاجز الأمواج في دمياط أمام شركات المقاولات

طرحت هيئة حماية الشواطئ ” التابعة لوزارة الري والموارد المائية ” على شركات المقاولات البحرية، مشروع حاجز الأمواج أمام السراية شرق ميناء دمياط بمنطقة رأس البر في نطاق محافظة دمياط.

وحسب منشور صادر عن الهيئة العامة لحماية الشواطئ فإنه من المقرر أن يصل التأمين المؤقت للمشروع 700 ألف جنيه، كما أنه من المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية للمشروع أول مايو المقبل.

نشرت وزارة النقل، تصوير جوي لمشروع حاجز الأمواج الشرقى بميناء دمياط ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

وأكد مصادر مطلعة أن المشروع يضع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها بمحيط منطقة رأس البر لحماية الشواطئ المصرية من أعمال النحر، والتي تختلف عن حواجز الأمواج التي يتم انشائها بمعرفة هيئة ميناء دمياط.

وتقوم هيئة ميناء دمياط بانشاء حاجز الأمواج الشرقي الجديد، والذي يتم تنفيذه بهدف تأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط، وذلك بطول الحاجز 1420 متر، وأقصى عمق عند راس الحاجز يصل الي 12 متر، وبتكلفة تصل الى 500 مليون جنيه .

وخلال يناير الماضي تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس أحمد رشاد رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ، عن الأعمال الجارى تنفيذها لحماية شواطئ محافظة دمياط، موضحا أنه تم الإنتهاء من عملية إنشاء حاجز غاطس وأعمال حماية بإجمالى أطوال 800 متر لحماية المنطقة غرب لسان راس البر، والتى تهدف لتدعيم قدمات لسان راس البر وقدمات الحائط البحري غرب اللسان وحماية منطقة الخليج من الغرق والهجمات البحرية ومخاطر التغيرات المناخية.

وقال وزير الري، أنه يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان راس البر من خلال تدعيم وإعادة تأهيل حواجز أمواج راس البر 1 & 2، بطول 200 متر لكل حاجز، والعملية عبارة عن تدعيم الحواجز بكتل خرسانية والقدمات بالاحجار والكتل الخرسانية، مشيرا إلى إنه يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق مدينة عزبة البرج بمنطقة طوال أبوالروس، والعملية عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول 3.3 كم وحفر وفرش حصير جيوتكستيل على منسوب (-6) وعمل طبقات من الأحجار المتدرجة وطبقة من الكتل الخرسانية على الميل.

وأضاف «سويلم»، إنه تم البدء في تنفيذ عملية حماية شواطئ المنطقة شرق ميناء دمياط وأمام مدينة رأس البر عن طريق انشاء حاجزي أمواج رقمي 9 & 10 بطول 225 متر لكل حاجز، مشيرا إلى أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة دمياط الممتدة بطول حوالي 60 كيلومتر والتى كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ الأمر الذي أسهم في حماية المنطقة الساحلية والمبانى والاستثمارات القائمة بها، خاصة مدينة رأس البر والتي كانت قد فقدت أكثر من ثلاثة صفوف من المباني في نهاية الثمانينات من القرن الماضي حيث تم حماية المدينة واستعادة شواطئها المفقودة واكتساب أراضي جديدة.