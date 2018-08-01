«حماية الشواطئ» تبدأ تنفيذ مشروع حواجز الأمواج لحماية قلعة قايتباى

■ 235 مليون جنيه للمرحلة الأولى ■ تستهدف تأمين 7 كيلومترات من ساحل الإسكندرية بتكلفة 1.25 مليار دولارمها يونس بدأت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تنفيذ تطوير وحماية قلعة قايتباى كأحد الآثار الهامة والتاريخية لمدينة الإسكندرية، وذلك من خلال تشييد حاجز أمواج طوله 550 مترا وعلى بعد 200





■ 235 مليون جنيه للمرحلة الأولى

■ تستهدف تأمين 7 كيلومترات من ساحل الإسكندرية بتكلفة 1.25 مليار دولار

مها يونس



بدأت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تنفيذ تطوير وحماية قلعة قايتباى كأحد الآثار الهامة والتاريخية لمدينة الإسكندرية، وذلك من خلال تشييد حاجز أمواج طوله 550 مترا وعلى بعد 200 متر من القلعة، ضمن المرحلة الأولى، وذلك لحماية القلعة من تأثيرات الأمواج العالية والنحر المستمر، ووضعت القواطع الحديدية المجاورة للقلعة حاليا لتنفيذ المشروع.

وأسندت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى لعمل سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «المرحلة الأول»، إلى شركة هارونكو للإنشاء والتعمير، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه، بالمناقصة العامة التى حملت قم 17 لسنة 2017 – 2018.

وكانت قد تقدمت 5 شركات للمنافسة على المرحلة الأولى من مشروع «حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى بمحافظة الإسكندرية» وهي: «المقاولون العرب، قاصد خير للتوريدات، هارونكو للإنشاء والتعمير، العالمية للمقاولات، وشركة أبناء عبد السلام عبد الحميد الفقي»، وذلك لمطابقتهم للشروط والمواصفات الفنية.

يُشار إلى أن الصخرة الأم التى تحمل قلعة قايتباى بجزيرة فاروس، تحمل كميات كبيرة من الفجوات والنتوءات والتجاويف التى تغرقها بمياه البحر من ناحية الشمال «الميناء الشرقي»، مما يُهدد بغرق الصخرة مع مرور السنوات بفعل العوامل الجوية، الأمر الذى استدعى أثريى الإسكندرية بتقديم مطالبات للمسئولين بضرورة ترميم القلعة لحمايتها، من خلال مشروع أثرى عاجل يستهدف تلك الصخرة.

وأجرت وزارة الموارد المائية والرى، من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنسيقاً مع إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية، استعداداً للبدء فى مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى من خلال بناء سلسلة حواجز للأمواج للحفاظ على القلعة.

وعلى صعيد آخر، تجرى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ عدة مشروعات للحفاظ على شواطئ الإسكندرية من التآكل والنحر، أبرزها تنفيذ أعمال مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية كمرحلــة أولى من بئر مسعود وحتى المحروسة بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب، فضلا عن مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة «مرحلة أولى» بمنطقة السلسلة بالشاطبى بتكلفة 275 مليون جنيه، بتنفيذ شركة قاصد خير للتوريدات.

واعتبر المهندس محمود سعيد السعدى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تُمثل المرحلة الأولى من المشروع القومى لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى السلسلة والمكون من 3 مراحل بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار وربع المليار جنيه لحماية حوالى 7 كيلومترات من ساحل المدينة.

وقال «السعدي» إنه بإتمام تلك المراحل الثلاث تكون مدينة الإسكندرية قد استعادت شواطئها بالكامل وكذلك حماية كورنيش الاسكندرية والمنشآت والاستثمارات على طريق الكورنيش.

ووفقاً لـ «السعدى» تساعد هذه الحواجز الغاطسة على اكتساب شواطئ رملية تساعد على التنمية السياحية وزيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب وإمكانية توسعة طريق الكورنيش من المنتزه وحتى المحروسة.

وعلى صعيد متصل، تشهد الإسكندرية حاليا تنفيذ مشروع حماية منطقة أبو قير أخطر المناطق فى مصر والتى ينخفض منسوبها عن منسوب مياه البحر والتى كانت تتعرض للغمر والغرق أثناء النوات.

وقال «السعدى» إنه تجرى حاليا المرحلة الأولى والثانية من مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبو قير، وتقام المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 35 مليون جنيه والمرحلة الثانية بتكلفة 70 مليون جنيه، والتى أسندت لشركة أركيمارين، وذلك لحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية والتى كانت تُغمر بالمياه أثناء النوات.

وتابع : وبإتمام المرحلتين تتم حماية منطقة خليج أبو قير بأكملها وذلك استكمالاً لخمسة مشاريع حماية سابقة للمنطقة وبهذه المشاريع تكون قد تمت حماية المناطق السكنية والزراعية والمنشآت الإستراتيجية من الغرق أثناء النوات، مما يساعد على تنمية المنطقة وزيادة الإستثمارات وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل.