حماس تُسرع إجراءات تسليم غزة للرئيس عباس

خالد بدر الدين: كثفت الفصائل الفلسطينية جهودها اليوم الخميس، لاستكمال تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قطاع غزة للرئيس محمود عباس، في الوقت الذى اندلعت في القطاع احتجاجات على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وذكرت وكالة رويترز، إن الفصائل الفلسطينية استطاعت…



خالد بدر الدين:



كثفت الفصائل الفلسطينية جهودها اليوم الخميس، لاستكمال تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قطاع غزة للرئيس محمود عباس، في الوقت الذى اندلعت في القطاع احتجاجات على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وكالة رويترز، إن الفصائل الفلسطينية استطاعت بوساطة مصرية إنهاء انقسام يرجع تاريخه لعام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة بعد حرب مع حركة فتح، وتقرر تمديد مهلة لتسليم غزة إلى عباس، بحيث تنتهي في العاشر من ديسمبر الجارى، بدلا من الأول من الشهر وسط خلافات.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس أمس الأربعاء، غضب الفلسطينيين الذين يريدون المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية، ما دفع حماس للدعوة إلى انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، ومطالبة عباس بالتخلي عن عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ومندوبون آخرون عن حركة فتح إلى غزة اليوم، للقاء مسؤولي حماس، وسط قلق من أن يؤدي تبادل الاتهامات إلى تعطيل جهود المصالحة، وقال الحمد الله، إن هذه المرحلة التاريخية الفارقة إنما تتطلب منا جميعا تسريع وتكثيف خطوات إعادة اللحمة والوحدة بين أبناء الوطن .

وتجمع عشرات الفلسطينيين في موقعين على سياج الحدود بين غزة وإسرائيل، وألقوا حجارة على الجنود على الجانب الآخر، بعد دعوة حماس لانتفاضة مع احتشاد ألاف الفلسطينيين في مدن القطاع، مرددينن هتافات منها “الموت لأمريكا”، و”الموت لترامب”، وأحرقوا إطارات سيارات.