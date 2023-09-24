حماس تعلن مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

قتلت قوات إسرائيلية اثنين من الفلسطينيين، أحدهما ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في عملية توغل بمخيم لاجئين بالضفة الغربية صباح يوم الأحد، وفق ما أعلنته الحركة ومصادر طبية.

وقال المسعف نجيب أديب إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “حملة لمكافحة الإرهاب” في المخيم ودمر غرفة لإدارة أعمال قتالية واكتشف عشرات العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام ومكونات صنع قنابل.

وذكر الجيش في بيان “خلال الحملة، قام بعض المشتبه فيهم بإلقاء العبوات وبإطلاق النار نحو القوات التي ردت بإطلاق النار ورصدت إصابة عدد من المسلحين”.

وقالت حماس إن أحد القتيلين عنصر تابع لجناحها العسكري. ولم يصدر أي تعليق بعد بشأن انتماء القتيل الآخر.

وقال الجيش إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية على مدى أكثر من عام في ظل تكثيف للمداهمات العسكرية الإسرائيلية وتزايد اعتداءات المستوطنين، على قرى فلسطينية وسلسلة من الهجمات الفلسطينية على إسرائيليين.