حماس تعلن استشهاد 7 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية جنوب غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في هجوم جوي إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الأول ، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “حماس خرقت الهدنة وأطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل”.

وأفادت مصادر إعلامية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أبو إسكندر شمالي مدينة غزة، من بين سلسلة غارات وضربات مدفعية أخرى.

وانتهت عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (0500 بتوقيت غرينتش)، الجمعة، الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.