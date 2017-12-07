حماس تطالب بانتفاضة جديدة وإسرائيل تعتقل 20 فلسطينيًا

خالد بدر الدينطالبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس الفلسطينيين بالقيام بانتفاضة جديدة ضد إسرائيل، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في كلمة بغزة إنه يجب إطلاق انتفاضة في وجه العدو الصهيوني بعد أن تخلى

خالد بدر الدين

طالبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس الفلسطينيين بالقيام بانتفاضة جديدة ضد إسرائيل، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في كلمة بغزة إنه يجب إطلاق انتفاضة في وجه العدو الصهيوني بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي عن السياسة الأمريكية القائمة منذ عقود واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما يهدد جهود السلام بالشرق الأوسط ويغضب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على السواء.

وذكرت وكالة رويترز أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد اليوم أن قواته اعتقلت 20 فلسطينيا من قرية قصرة في الضفة الغربية التي شهدت الأسبوع الماضي مواجهات مع المستوطنين قُتل فيها فلسطيني هو محمود عودة وهو مزارع يبلغ من العمر 48 عاما ونفوا وقوع أي اشتباك قبل إطلاق النار.

وأضاف أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش في تغريدة على توتير أن المعتقلين يشتبه فيهم بالاعتداء على المواطنين الإسرائيليين الذين تجولوا بالقرب من القرية الخميس الماضي وبالمشاركة بأعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت داخل وخارج القرية في الأيام الأخيرة.

وقال سكان من القرية إن قوات إسرائيلية حاصرتها بعد منتصف الليل وداهمت العديد من المنازل واعتقلت 20 مواطنا من سكانها، رغم أن مستوطنا إسرائيليا قتل بالرصاص رجلا فلسطينيا في القرية، فيما قال الجيش الإسرائيلي عنه إنه رد على هجوم نفذه فلسطينيون بالحجارة وهو ما نفاه الفلسطينيون.



وتجددت المواجهات بين السكان وقوات الأمن الإسرائيلية يوم الإثنين الماضى عندما حاول المستوطنون دخول القرية وقالت مصادر طبية إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر إضافة إلى إصابة العديد بحالات اختناق.