حماس ترفض طلبا بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين

وكالات:رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الجمعة، دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم حماس عبداللطيف القانوع، في بيان عبر البريد الالكتروني، إن ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى من اختصاص المقاومة وكتائب القسام، وهي

وكالات:



رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الجمعة، دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين في قطاع غزة.





وقال المتحدث باسم حماس عبداللطيف القانوع، في بيان عبر البريد الالكتروني، إن ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى من اختصاص المقاومة وكتائب القسام، وهي من تقرر فيه فقط.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حثت حركة حماس أمس على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه الإسرائيليين الذين فقدوا في غزة في الفترة الممتدة بين يوليو 2014 و2016 ولا يزال مصيرهم غير معروف.