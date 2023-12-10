حماس ترفض إطلاق سراح الرهائن دون مبادلتهم بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن إسرائيل ليس لديها فرصة لاستعادة أي من رهائنها دون مبادلتهم بسجناء فلسطينيين، بحسب موقع سكاي نيوز.

لقد سيطر على قدر كبير من خطاب المسؤولين الإسرائيليين الحاجة إلى ممارسة الضغوط العسكرية على حماس من أجل فرض إطلاق سراح الرهائن، بدلاً من استخدام الدبلوماسية.

وقال عبيدة إن هذا لم ينجح، وذكرت حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إحدى الرهائن الإسرائيليين، سحر باروخ، توفيت نتيجة محاولة إنقاذ فاشلة للجيش الإسرائيلي.

وتقول إسرائيل إنها لا تزال تحقق في سبب وفاته.

فرص إطلاق سراح الرهائن

تم إطلاق سراح حوالي 105 رهائن لدى حماس مقابل حوالي 240 سجينا فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل خلال الهدنة التي استمرت سبعة أيام وانتهت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال عبيدة: “الهدنة المؤقتة أثبتت صدقنا وكذب العدو، والهدنة أثبتت أنه لم ولن يتم إطلاق سراح أي من أسرى العدو إلا عن طريق التبادل”.

وقال أيضًا إن عمليات القسام العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي أثبتت نجاحها، مدعيًا أنها تسببت في سقوط العديد من الضحايا ولم تتكبد سوى عدد قليل جدًا من الضحايا.

وتدعي إسرائيل أنها قتلت حوالي 7000 من مقاتلي حماس منذ 7 أكتوبر، وأن حوالي 425 جنديًا إسرائيليًا لقوا حتفهم في ذلك الوقت.

كما زعم عبيدة أن كتائب القسام دمرت 180 مركبة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، وقدم بعض المعلومات عن كيفية عمل المقاتلين.

“نفذنا عدة عمليات نوعية للقوات الغازية خارج هذه القوات، وتنوعت هذه العمليات بين نصب الكمائن ومواجهتها بالرشاشات والقنابل الفردية وفوهات الأنفاق المفخخة، ومحاصرتها في كمائن معدة مسبقاً، في بالإضافة إلى عمليات القنص”.