حماس: ترامب فتح أبواب الجحيم وأعلن الحرب

عادل عبد الجواد أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للقدس غضب الفلسطينين، ردود أفعال فلسطينية غاضبة على القرار.وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي "حماس" ردا رسميا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرا

عادل عبد الجواد

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للقدس غضب الفلسطينين، ردود أفعال فلسطينية غاضبة على القرار.

وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي “حماس” ردا رسميا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهددت حماس في بيانها قائلة “ترامب فتح أبواب الجحيم”.

كما هددت الجهاد الإسلامى الفلسطينى إسرائيل قائلة: “إن خطاب ترامب هو إعلان حرب”.

وقال زياد النخلة نائب رمضان شلح، الأمين العام للجهاد الإسلامى الفلسطينى، إن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى الإجرامى هو إعلان حرب.

وفي السياق ذاته، رد رئيس القائمة المشتركة بالكنيست أيمن عودة، على الاعتراف الأمريكي بالقدس وقال: “ترامب، الراعي الإنساني لا يهتم بمصير الإسرائيليين، وبالتأكيد ليس عن مصير الفلسطينيين، خطابه الليلة كان خليطا من الجهل والغطرسة.