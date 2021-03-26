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حماس: العثور على جثة مصري قذفتها أمواج البحر قبالة شواطئ غزة

تم العثور على جثة مصري أيضا قبل أسبوع
أيمن عزام 10:39 ص, الجمعة, 26 مارس 21 10:39 ص, الجمعة, 26 مارس 21

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   أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة الخميس العثور على جثة مواطن مصري قذفتها أمواج البحر قبالة شواطئ القطاع المحاصر.

العثور على جثة مصري

    وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن “أمواج البحر قذفت جثة على شاطئ بحر دير البلح وسط القطاع”.

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    وتابع البزم أن الدلائل الأولية تشير إلى أن صاحب الجثة مصري الجنسية، مشيرا إلى نقل الجثة إلى مستشفى (الأقصى) الحكومي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

   وهذه هي الجثة الثانية، التي تقذفها أمواج البحر قبالة شاطئ غزة، إذ سبق أن أعلنت الداخلية قبل نحو أسبوع العثور على جثة مصري على شاطئ بحر رفح جنوب القطاع.

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    وفي يناير 2019 انتشلت عناصر وزارة الداخلية جثة صياد مصري، وأنقذت 6 آخرين قبالة سواحل القطاع بعد أن قذفت أمواج البحر قارب صيد كانوا يعملون على متنه لسوء الأحوال الجوية.

    وفي حينه تم تقديم العلاج اللازم للصيادين الستة في مستشفى محلي في غزة، ومن ثم نقلهم والجثة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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