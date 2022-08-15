«حماس»: إعلان إسرائيل تدمير نفق على الحدود مع غزة «تسويق لانتصارات وهمية»

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان إسرائيل اليوم (الاثنين) عن تدمير نفق أرضي يتبع لها اجتاز الحدود من قطاع غزة إلى داخل أراضي إسرائيل “تسويق لانتصارات وهمية”.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في تصريح للصحفيين إن “الاحتلال يهدف بهذا الإعلان التغطية على جرائمه، التي ارتكبها بحق غزة وتسويق إنجازات وانتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي ولاستخدامها في البازار الانتخابي”.

تدمير نفق اجتاز الحدود

وأكد برهوم على “حق فصائل المقاومة الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكانياتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة وإجرام الاحتلال وارتكابه المجاز بحق الشعب الفلسطيني”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم اكتشاف نفق بمسارين يتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اجتاز الحدود من قطاع غزة إلى داخل أراضي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن النفق الذي تم اكتشافه “متشعب لمسارين، واجتاز إلى داخل الأراضي الإسرائيلية دون اختراق العائق الأمني الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي يشكل عاملا أمنيا مهما في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له”.

وأضاف أدرعي أن النفق “لم يشكل أي تهديد على المناطق والبلدات المحاذية للقطاع”.

ويدور الحديث عن نفق تمت مهاجمته من قبل الجيش الإسرائيلي في عملية “حارس الأسوار” التي وقعت بين إسرائيل وحماس واستمرت لمدة 11 يوما في مايو 2021.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.