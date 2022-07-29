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حمادة هلال ينتهي من أغنية جديدة مع فارس فهمي (فيديو)

حمادة هلال طرح منذ فترة أغنية جديدة "روح الروح" وتميزت بشكل إيقاعي نوعا ما

حمادة هلال ينتهي من أغنية جديدة مع فارس فهمي (فيديو)
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:08 ص, الجمعة, 29 يوليو 22

انتهى الملحن فارس فهمي من تسجيل أغنية جديدة للنجم حمادة هلال بعنوان” انتي خاسة” وسيتم طرحها الأيام القادمة للجمهور .

وقال فهمي للمال إن الأغنية كلمات مودي نبيل وتوزيع موسيقي ساسو ، وتتميز بالطابع الإيقاعي الخفيف المناسب لموسم الصيف .

وأضاف أن الأغنية ستكون مختلفة تماما عما قدمه حمادة هلال سابقا، متمنيا أن تحظى بإعجاب الجمهور .

يذكر أن حمادة هلال طرح منذ فترة أغنية جديدة “روح الروح” وتميزت بشكل إيقاعي نوعا ما ، وتعاون فيها مع إسلام ساسو الشهير بتقديم أغاني المهرجانات وحققت الأغنية مشاهدات جيدة وصلت إلى 6 ملايين مشاهدة وأكثر .
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:08 ص, الجمعة, 29 يوليو 22