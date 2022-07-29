حمادة هلال ينتهي من أغنية جديدة مع فارس فهمي (فيديو)

انتهى الملحن فارس فهمي من تسجيل أغنية جديدة للنجم حمادة هلال بعنوان” انتي خاسة” وسيتم طرحها الأيام القادمة للجمهور .

وقال فهمي للمال إن الأغنية كلمات مودي نبيل وتوزيع موسيقي ساسو ، وتتميز بالطابع الإيقاعي الخفيف المناسب لموسم الصيف .

وأضاف أن الأغنية ستكون مختلفة تماما عما قدمه حمادة هلال سابقا، متمنيا أن تحظى بإعجاب الجمهور .

يذكر أن حمادة هلال طرح منذ فترة أغنية جديدة “روح الروح” وتميزت بشكل إيقاعي نوعا ما ، وتعاون فيها مع إسلام ساسو الشهير بتقديم أغاني المهرجانات وحققت الأغنية مشاهدات جيدة وصلت إلى 6 ملايين مشاهدة وأكثر .