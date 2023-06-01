حمادة هلال وكارمن سليمان ونادية مصطفى يفتتحون حفلات صيف 2023

طرح بعض المطربين المصريين أولى أغنيات موسم صيف 2023 الذي أوشك على انطلاقه ابتداء من يوليو القادم ، حيث طرح النجم حمادة هلال أغنيته الجديدة” متحملاني ” وحملت طابعا غنائيا رومانسيا لم يقدمه هلال منذ فترة طويلة للجمهور ، كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وميكس وماستر محمد جودة، إنتاج محمد علام، بينما عاد المطرب هيثم شاكر بأغنية جديدة أيضا” البصة” .

كما عادت النجمة الشابة كارمن سليمان بعد فترة طويلة بأغنية جديدة” انت الأصيل ” وتعاونت فيها مع زوجها الملحن مصطفى جاد ، وقددمت أيضا بعد سنوات طويلة المطربة نادية مصطفى أغنية جديدة ” يسلملي ذوقهم ” ولاقت استحسانا جيدا من الجمهور وحققت مشاهدة جيدة .

محمود عبد الستار : صوت نادية مصطفى مبهج جدا وكوبليهات الأغنية مختلفة

يرى منظم الحفلات محمود عبد الستار أن أغنية نادية مصطفى جاءت مميزة وجميلة حقيقة من ناحية الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي وفكرة الأغنية جديدة عليها .

أضاف أن صوت نادية مصطفى مبهج جدا وكوبليهات الأغنية مختلفة ، وحقيقة غيابها عن الساحة الغنائية يرجع لانشغالها بادارة أمور نقابة المهن الموسيقية وعدم تركيزها في عملها الفني منذ سنوات .

حسن دنيا : ليس هناك أزمة أبدا في البحث عن البيزنيس من الأغنيات

وعلق الملحن حسن دنيا أن أغنية نادية مصطفى جيدة انتاج لايف ستايلز ستوديوز ، لكن هدف هذه الأغنية سواء نادية مصطفى أو كارمن سليمان البيزنيس وتحقيق عائد مادي وتجاري كبير.

تابع قائلا أن نادية مصطفى تملك تاريخ فني كبير وحقيقة نقابة الموسيقين أخذتها من جمهورها ،

أشار الى أن الفترة القادمة ستشهد طرح أغنيات عديدة لنجوم الغناء تمهيدا لموسم الصيف هذا العام ، وسيكون هناك منافسة كبيرة بين تلك الأغنيات.

فارس فهمي : الجمهور لم يعد يتقبل أي أغنية بسهولة

من ناحيته قال الملحن فارس فهمي أن هذه الأغنيات لم تحقق انتشار جيد في السوق ، وذلك يرجع لعدم وجود جديد في موضوعاتها بالنسبة للمستمع.

وشدد فهمي على أن الجمهور لم يعد يتقبل أي أغنية بسهولة ، طالما لم تحمل جديد موسيقي وفني وفكرة جديدة وغير تقليدية بالنسبة له .