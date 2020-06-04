حمادة هلال وجسار وخالد سليم يطرحون أغنيات جديدة للجمهور

علي عبد الفتاح : لا يجب أن نستسلم لفيروس كورونا

قرر بعض نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، طرح أغنيات جديدة لجمهورهم تزامنا مع انقضاء الموسم الرمضاني وحلول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2020 .

وطرح الفنان وائل جسار أغنيته الجديدة “ماتغيبيش ثواني” وهي أغنية تتميز بطابع رومانسي وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، وطرح الفنان تامر حسني أغنية جديدة “أنت معايا” كدويتو مع الشاب خالد والمطرب المغربي عبد الفتاح الجريني.

كما طرح الفنان حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان” جمالها” وكانت مفاجاءة الأغنية، مشاركة الفنانة الشابة منة عرفة له في الكليب بعد سنوات من عمرها، حيث شاركته وهي طفلة في أغنية “الفار الصندق”، وكذلك قدم الفنان خالد سليم أغنية جديدة بعنوان “اللي فات مات”.

إسلام خليل: الجمهور ليس في مود لسماع أغنيات عاطفية

يقول الشاعر الغنائي إسلام خليل إن الفترة الحالية الجمهور ليس في مود لسماع أغنيات جديدة عاطفية، مشيرا إلى أن اغلب المطربين سيحرصون الأيام القادمة على تقديم أغنيات وطنية جديدة.

ويضيف سيتم طرح ايضا الكثير من الأدعية الدينية للمطربين، أملا منهم في جذب مشاعر الناس في هذه الازمة الصعبة التي نعيشها بسبب فيروس كورونا.

واستطرد قائلا إن الأغنيات العاطفية ليست وقتها حاليا، ولن يكون الناس على استعداد لسماعها من اي مطرب والدليل عدم تحقيق اي اغنية جديدة تم طرحها مؤخرا نجاحا كبيرا .

أحمد محي: أغنية تامر حسني الجديدة جميلة وفكرتها جديدة

بينما يرى الملحن أحمد محي أن أغنية تامر حسني الجديدة “أنت معايا” جميلة جدا، لافتا إلى أن فكرة الأغنية جديدة بوجود أكثر من مطرب فيها مثل الأغنيات التي تقدم عالميا منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن الأغنية الدويتو عامة تكون جاذبة للجمهور بدرجة أكبر من الأغنية المنفردة ، لاسيما أن لكل مطرب جمهور معين وحينما يقدم اكثر من نجم اغنية معا تكون مشاهدتها مرتفعة جدا .

وأوضح أن هذه الأغنيات الجديدة شيئا مميزا ، خاصة ان ايام العيد يحتاج الناس للبهجة وسماع اغنية جديدة او مشاهدة فيلم سينمائي مختلف .

وأشار أيضا أن الفترة المقبلة سيشهد سوق الغناء طرح اغنيات والبومات جديدة .

علي عبد الفتاح: لا يجب أن نستسلم لفيروس كورونا ونطرح كافة الألوان الغنائية

ويوضح علي عبد الفتاح المسؤول بشركة مزيكا انه على العكس تماما ، يجب ان تستمر الحياة بشكل او باخر ولانستسلم لهذا الوباء ونعيش حياتنا بشكل طبيعي مع اتخاذ كافة الوسائل الاحترازية والتباعد الاجتماعي .

وأكد أنه يجب تقديم كافة الالوان الغنائية والموسيقية الفترة المقبلة من المطربين ، سواء الاغنيات العاطفية او الرومانسية او الدينية او الاغنيات الوطنية .

وأوضح اننا على قرب من موسم الصيف ويجب ان يقدم نجوم الغناء ، اشكال موسيقية مختلفة تسعد الجمهور ولانستسلم ابدا لجائحة فيروس كورونا .

وكشف ان شركة مزيكا ستطرح الايام القادمة البومات واغنيات جديدة ، لكن بعد عودة الحياة لطبيعتها والقضاء على فيروس كورونا .