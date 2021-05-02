حمادة هلال مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار 2021

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة mbc مصر يستضيف اليوم في الحلقة 20 المطرب والفنان المصري حمادة هلال ، بطل مسلسل المداح في هذا الموسم الرمضاني 2021 ، وهو واحد من أشهر المطربين الشعبيين في مصر ، وبدأ حياته المهنية منذ أن كان طفلا ، وظل يحترف الغناء حتى أصبح يقدم مسلسلا في الموسم الرمضاني ، وأصبحت مسلسلاته تلقى نجاحات كبيرة .

اقتحم أيضا حمادة هلال المجال السينمائي وقدم العديد من الأفلام الناجحة خلال السنوات الماضية ، ولكن ما زالت شهرته الأكبر في مجال الغناء وهو الذي قدمت فيه عشرات الألبومات الغنائية ، والتي جعلته واحد من المطربين أصحاب التاريخ الغنائي في المجال الشعبي .

ويعد مسلسل المداح هذا العام من المسلسلات التى كتب عنها نقدا جيدا من قبل العديد من النقاد المصريين خاصة أن فكرته جديدة ولم تقدم في الدراما بهذا الشكل من قبل .

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.

حمادة هلال

رامز عقله طار الحلقة 20 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.