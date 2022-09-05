حمادة هلال : أرفض لقب المطرب المتدين والوسط الفني ليس كافرا

حل النجم حمادة هلال الساعات الأخيرة ضيفا على برنامج شو مافي بقناة عمان الفضائية ، وتحدث فيه عن فكرة اتهامه ووصفه لفترة معينة بلقب المطرب المتدين بعد تقديمه أغنية دينية “محمد نبينا” منذ سنوات مما أضاع منه فرصا كثيرة في مشواره الفني.

وأشار هلال الى أن الوسط الفني ليس كفرة وهناك فنانون زملاؤه سواء أمام الكاميرا أو وراءها يحبون ربنا ومتدينون بدرجة أكبر من أشخاص عاديين ليسوا فنانين ، مؤكدا أن هذا الكلام يضايقه بشدة فالوسط الفني مش كفرة.

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا أغنيته الجديدة “تكا تكا” كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحى وتوزيع موسيقي هاني ربيع وإنتاج وليد منصور.